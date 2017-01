Eclat 4: Out of the Dark

Ensemble garage, Constanze Passin, Annika Boos

Brigitta Muntendorf / Vincent Mesnaritsch: OUT OF THE DARK

Fünf Tableaus für eine Sängerin, Schauspielerin, Ensemble, Video & Elektronik (2016)

Uraufführung

Annika Boos, Stimme

Constanze Passin, Schauspiel

Ensemble Garage

Musikalische Leitung: Mariano Chiacchiarini

Musik und Regie: Brigitta Muntendorf

Bühne und Regie: Vincent Mesnaritsch

Klangregie und Programmierung: Dominik Kleinknecht