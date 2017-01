Eclat 9: Preisträgerkonzert zum Kompostionspreis der Stadt Stuttgart

Ulrich Kreppein: Echoräume

für vier simultane Kammermusikensembles (2016)

Uraufführung

Begrüßung / Laudatio / Preisverleihung

Yair Klartag: Nothing to express

für E-Gitarre und Streichquartett (2014)

Ricardo Eizirik: junkyard piece I

for an ensemble of musicians and found objects (2014/15)

DUO2KW

AAA---AAA Gitarrenduo

Trio Vis-à-vis

Illegal mit Olivia Steimel, Akkordeon und Kasia Kadlubowska, Schlagzeug

Nadav Lev, E-Gitarre

Mivos Quartet

Talea Ensemble