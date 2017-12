Eclat Konzert 1: Preisträgerkonzert

Lisa Streich: Zuckerfür motorisiertes Ensemble (2016)Kirsten Reese: Neues Werkfür Ensemble und Fairlight CMI (2017) UAFrançois Sarhan: Neues Werkfür Ensemble (2017) UAJuliana Hodkinson: Lightnessfür drei Akteure mit verstärkten Streichhölzern (2015)Malte Giesen: 88 $ or the poetry of capitalismfür drei Solisten und Ensemble (2014) UAJohanna Zimmer, SopranErnst Surberg, KlavierKaren Lorenz, Violaensemble mosaikLeitung Enno Poppestock11-Mitglied Jennifer Walshe nennt es "the new discipline": Werke, bei denen wir „verstehen, dass da Leute auf der Bühne sind, und dass diese Leute Körrper sind/haben“. Auch Instrumente können zu Körpern und „Akteuren“ werden. Das Ineinandergreifen von physischen und musikalischen Gesten, die Ausweitung und elektronische Manipulation klassischen Instrumentariums, außermusikalische und "Wirklichkeits"-Bezüge sowie die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen sind aktuelle Fragen, die für viele Projekte des Festivals und insbesondere auch das Preisträgerkonzert gelten.Lisa Streich entlockt motorisierten Instrumenten zauberhafte Klänge, Kirsten Reese inspirieren die archaischen und "expressiven" Sounds des Fairlight-Computers zu einem ritualhaften Werk. François Sarhan wiederum, dessen Werk einen kleinen Frankreich-Schwerpunkt im Festival eröffnet, untersucht die Geste auf ihren musikalischen Gehalt.Juliana Hodkinson und Malte Giesen erhalten den Stuttgarter Kompositionspreis 2017. Hodkinsons preisgekröntes Orchesterwerk wird beim Abschlusskonzert von ECLAT aufgeführt, dafür erklingt hier Lightness, eine "hypnotische" Performance mit choreografierten verstärkten Streichhölzern. Malte Giesen diente der Inhalt einer Spam-Mail als textliche und formale Grundlage seines Stücks, das sich von binnengestalteten Einzelelementen hin zu monolithischen Klangblöcken entwickelt – "vielleicht als Assoziation an die Tendenz global-kapitalistischer Systeme".