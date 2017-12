Eclat Konzert 2: Johannes Kreidler - Infinissage

Johannes Kreidler: InfinissagePerformance (2017) UAUnendlich fortsetzbare Listen, Sammlungen, Kompilationen sind das Thema in Johannes Kreidlers „Late-Night-Show“, durch die er selbst als Conférencier führt: am Schreibtisch, am Klavier, an der E-Gitarre, mit Fahrradklingeln, Computerspielen etc. Im Gepäck hat er eigene Musikstücke, Einlagen und unterschiedliche Videos. Ausgang – der Aktualität geschuldet – offen...