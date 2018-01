Eclat Konzert 3: Tristan Murail: Portulan

„Portulan“ bezeichnet einen historischen Seeatlas, der Landmarken, Leuchttürme, Strömungen und Hafenverhältnisse der Küstenlinien zeigt. Es ist auch der Titel eines Gedichtbands von Tristan Murails Vater Gérard. Tristan Murail nennt seinen Zyklus eine „Autobiographie in Metaphern“.

Jedes der neun immer unterschiedlich besetzten Werke referiert auf ein einen Gegenstand, einen Ort, eine Reise, eine literarische oder ästhetische Erfahrung, die von besonderer Bedeutung für den Komponisten war. In gewisser Weise korrespondiert Portulan so mit den Soloperformances bei ECLAT, die die Verortung des Menschen in einem bestimmten Kontext untersuchen.L´Itinéraire ist eines der ältesten Ensembles neuer Musik in Frankreich und wurde u.a. von Tristan Murail insbesondere für die kompetente Interpretation der Spektralmusik gegründet.

Feuilles à travers les cloches / Les Ruines circulaires / Seven Lakes Drive / Garrigue / Dernières nouvelles du vent d‘ouest / La Chambre des cartes / Paludes / neues Werk UA

Ensemble l´Itinéraire

Leitung Mathieu Romano