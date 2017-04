„Eclectic“ – der Name der neuen Partyreihe ist nicht nur Programm,

sondern ein Versprechen: Hier wird die gesamte Bandbreite der

elektronischen Musik in einer Nacht präsentiert! Vielfalt statt

Beschränkung ist das Motto – immerhin gibt es viel zu entdecken: Von

House über Disco bis Electro und Techno ist alles dabei! Einer, der sich

sowieso nie auf nur ein Genre hat festlegen lassen, ist Ryan Elliott. Und

genau deshalb darf er nach Prosumer zur zweiten Runde von „Eclectic“

ran!

Es gibt so Clubnächte, da fühlt es sich so an, als würde acht Stunden lang

ein einziger, ellenlanger Track laufen. Das kann man „hypnotisch“ oder

„voooll deep“ finden. Wir finden sowas ehrlich gesagt ein bisschen

langweilig. Warum sich denn nur auf einen einzigen Sound einschießen,

wo die elektronische Musik doch so viel Abwechslung bietet? Ist so, als

würde man im Restaurant immer nur das eine Gericht bestellen, anstatt

auch mal was anderes zu probieren. Die neue Reihe „Eclectic“, was

übersetzt so viel heißt wie „vermischt“ und „vielseitig“, will zeigen, dass

ein eingeschworener Technofan durchaus auf den House-Geschmack

kommen kann, und umgekehrt. Das Ziel ist eigentlich ganz einfach: Alle

sollen miteinander feiern – egal ob Jungspund oder gestandene Nightlife-

Eule, egal ob House-Fan oder Techno-Anbeter. Denn eines verbindet uns

alle: die Liebe zu elektronischer Musik.

„Eclectic“ – eine Party für open

minded People und solche, die es werden wollen.

Genres zu mischen, die im ersten Moment nicht zusammenzupassen

scheinen, ist die Spezialität von Ryan Elliott – denn bei ihm trifft cooler

Berliner Deep House-Sound auf warmen, brummenden US-Techno. Und das

kam so: Geboren und aufgewachsen in Detroit, kam Ryan schon in jungen

Jahren mit der Musik amerikanischer Techno-Legenden wie Blake Baxter,

Underground Resistance und Kevin Saunderson in Berührung. Mit diesem

Sound im Herzen entdeckte er dann Anfang der 2000er den kühnen,

reduzierten Berliner Großstadt-Techhouse – und nahm diese Einflüsse mit

auf. So kreierte er einen transatlantischen Musik-Hybriden – er nahm die

besten Bits aus beiden Welten, und kreierte daraus sein ganz eigenes

Ding. Und mit diesem funky-treibenden Gemisch machte er bald nicht nur

in seiner neuen Wahlheimat Berlin von sich reden, sondern direkt weltweit.

Ganz wichtig für ihn dabei, unabhängig von Landes- und Stilgrenzen: die

gute, alte Kick-Drum. Die muss, nach Ansicht von Ryan, nun mal kicken –

sowohl in seinen Sets, als auch in seinen Produktionen. Egal ob er

brummige Bass-Monster, melodiöse Grooves oder minimale Knuspereien

herausbringt – die Drum kickt. Verlässlich! Er kennt sich eben mit der

Materie aus, immerhin steht er seit rund 15 Jahren an den Decks, ist

Mitglied des Labels „Spectral Sound“, und veröffentlicht seine kickenden

Tracks auf Labels wie „Ostgut Ton“. Er steht dazu nicht nur regelmäßig in

den wichtigsten Clubs der Welt an den Reglern, sondern wurde schon als

DJ vom weltberühmten New Yorker Guggenheim Museum verpflichtet.

2016 durfte er die 88. Ausgabe der legendären Mix-Compilation-Reihe des

Londoner Clubs Fabric zusammenmischen – und jetzt ist er endlich wieder

in der Romy am Start, um seine frische, eklektische Definition von House

und Techno durch die dicken Boxen zu jagen!

Wie vielfältig die Stuttgarter Szene ist, werden in dieser Nacht auch die

beiden Kessel-DJs Atree und Masedi

mit ihren Sets unter Beweis stellen.

Tun sie aber nicht erst seit „Eclectic“, denn die Beiden zeigen als DJs

regelmäßig, wie breitgefächert und innovativ die elektronische Musik so

ist. Die Beiden ergeben zusammen mit Ryan Elliott ein ganz besonders

explosives Gemisch, wovon sich jeder selbst überzeugen sollte!