Dann haben wir gute News für

Euch: Eine neue Ausgabe von „Eclectic“ steht an – wo Vielfalt statt

Beschränkung das Motto ist! Diesmal zeigen Vaal und Sammy Dee, wie

abwechslungsreich Techno und House daherkommen können! Open your

mind and your ears – in der Romy wird’s wieder innovativ und mindestens

ebenso exzessiv.

It ́s „Eclectic“-Time – die neue Partyreihe

für open minded People und

solche, die es werden wollen.

Von House über Disco bis Electro und Techno

wird hier alles geboten, was die elektronische Musiklandschaft so alles

hergibt! Mit „Eclectic“, was übersetzt so viel heißt wie „vermischt“ und

„vielseitig“, wollen wir zeigen, dass ein eingeschworener Technofan

durchaus auf den House-Geschmack kommen kann, und umgekehrt. Das

Ziel ist eigentlich ganz einfach: Alle sollen miteinander feiern – egal ob

Jungspund oder gestandene Nightlife-Eule, egal ob House-Fan oder

Techno-Anbeter. Denn: Es gibt doch tatsächlich noch Leute die behaupten,

in Sachen Techno und House schon alles gehört zu haben. Da können wir

allenfalls müde lächeln – und auf Acts wie Vaal und Sammy Dee

verweisen. Denn die entwickeln mit ihren innovativen Ansätzen gleich

mehrere Elektronik-Genres weiter.

Vaal begann mit dem Produzieren eigener Tracks ohne, dass sie je vormals

in einem Club war. Beeinflusst von Acts wie Moodymann und Theo Parrish,

ließ sie schlicht ihrer eigenen Kreativität freien Lauf – ohne davon den Kopf

verdreht zu bekommen von dem, was gerade auf der Tanzfläche angesagt

war. So kultivierte sie ihre ganz eigene Interpretation elektronischer Musik.

Egal ob deeper Techno, Dark Wave oder Indie: Sie vermischt ihren

eigenen, vielseitigen Geschmack mit emotionaler Tiefe – und natürlich

drückenden Beats und viel Atmosphäre. Als sie ein paar Tracks

zusammenhatte, gab sie diese an einen befreundeten Produzenten weiter

– Luca Cazal. Der war von der Einmaligkeit Vaals Tracks so beeindruckt,

dass er sie direkt weiterleitete – und zwar an niemanden Geringeres als

die italienischen Überflieger Tale of Us. Die waren ebenfalls so angetan,

dass ihre Tracks schnell die Runde machten. Nicht nur auf den Tanzflächen

der Welt, sondern auch in den DJ-Playlists. So kam Vaal auch zu ihrem

ersten DJ-Gig. Der war aber nicht etwa im Vorprogramm von

irgendjemandem in irgendeiner namenlosen Kleinstadt-Disse, sondern bei

der „Life & Death“-Party auf dem Sonár-Festival in Barcelona. Das nennen

wir mal einen Einstieg! Es folgten nicht nur Veröffentlichungen auf „Life &

Death“, „Afterlife“ und ihrem eigenen Label „Baastard“, sondern

gleichzeitig Gigs auf der ganzen Welt. Seitdem ist sie als Botschafterin des

individuellen, emotionalen Techhouse-Sounds unterwegs. Sie lässt sich

nach wie vor nicht von irgendwelchen Trends irritieren, sondern setzt

einzig und allein auf die Kraft der Musik, die sie inspiriert. Und mit der wird

sie auch die Romy in einen nicht gekannten Ausnahmezustand versetzen!

Der zweite Innovations-Träger der Nacht ist Sammy Dee – einer, der keinen

Bock hat, gefällige Musik für die Massen zu liefern, oder das zu

produzieren, was halt gerade hip ist. Das sollen ruhig die anderen machen!

Er fokussiert sich nicht nur auf eine Spielart von Techno, sondern lässt

alles einfließen, was ihm passt. Dabei achtet er aber darauf, dass die

Tracks nie zu voll werden. Im Gegenteil: Er ist ein Meister der radikalen

Reduktion – so haben die einzelnen Elemente in seinen Arrangements erst

recht viel Platz, um ihre volle Durchschlagskraft zu entfalten! Mit dieser

innoaviven Herangehensweise zeigt er dem Genre neue und

unbeschrittene Wege auf, und kreiert zeitlose, knackige und energetische

Juni

2017

Musik für schwitzige Clubnächte. Mit dem kunterbunten Techno-Universum

ist er sowieso bestens vertraut: Er ist seit über 20 Jahren dabei, und hat

bereits viele Platten u.a. mit Heiko Laux für „Kanzleramt“ und Guido

Schneider für „Poker Flat“ veröffentlicht. 1998 rief er mit „Perlon“-Co-

Gründer Zip das Projekt Pantytec ins Leben, mit dem er vor allem nach

dem 2002er-Album „Pony Slaystation“ die Welt als DJ bespielte. Er war

Resident in wegweisenden Clubs wie E-Werk, Robert Johnson, Ostgut und

Tresor, und veranstaltete eigene Partyreihen, wie etwa die „Get

Perlonized“ in der Panorama Bar und im Weekend Club. Außerdem ist er

mit „Ultrastretch“ auch Label-Inhaber. Als DJ zeigt er seine Virtuosität –

sowohl in Sachen Genres als auch was seine Fingerfertigkeiten angeht.

Darf man sich nicht entgehen lassen! Basta!