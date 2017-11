Monoloc (Dystopian / Berlin)

Absorption (basislager / Tübingen)

Jaissle (Different, Milchbar)

Silent-One (From Another Mind / Stuttgart)

Glück gehabt: Endlich steht wieder eine neue Ausgabe unserer buntgemischten Elektronik-Reihe „Eclectic“ an. Denn so eine kalte Dezembernacht sollte niemand allein verbringen müssen. Deshalb haben wir mit Monoloc jemanden eingeladen, der Euch die ganze Nacht warmhält – und zwar mit spannungsgeladenem Techno und spacigem Deep House. Zieht Euch also was Leichtes an, ja?

It´s „Eclectic“-time again – die Reihe, die Euch gehörig die Ohren durchpustet. Die Reihe, bei der House, Techno, Electro, Disco und alles, was sonst noch so im elektronischen Universum rumdüst, aus den Boxen pfeffert. Monotonie? Fehlanzeige! Stattdessen gibt’s bei „Eclectic“ Abwechslung und Überraschung statt zehn Stunden langer Dauer-Berieselung mit ein und derselben Mucke. Darum ist „Eclectic“ die perfekte Party-Anlaufstation für alle open minded People und die, die es werden wollen. Um dem Motto der freshen Reihe wieder einmal gerecht zu werden, spielt diesmal als Main Act Monoloc – einer, der etwas von Genrevielfalt versteht.

Monoloc hat es nicht so mit ausladenden Melodien und vorhersehbaren Arrangements. Oder anders ausgedrückt: Musik für die Massen ist nicht so sein Ding. Als Techno-Fanatiker setzt er sich lieber intensiv mit der Materie „Techno“ auseinander, und kreiert dabei seine eigene Version treibender, elektronischer Tanzmusik. Stilgrenzen fallen dabei weg – seinen Maschinen entlockt er ein breites Spektrum, als DJ präsentiert er die gesamte Bandbreite an dem, was ordentlich hüftet. Man hört, dass er sich mit Techno auskennt: Nachdem er schon einige Jahre als DJ die Clubs der Republik aufgemischt hatte, begann er 2002 mit dem Produzieren eigener Tracks. Doch schon bald wurde das Heimstudio für ihn und seine Visionen zu klein, und so mietete er sich in ein ordentlich ausgestattetes Studio ein, wo er schnell zur „CLR“-Label-Crew um Techno-Don Chris Liebing Kontakte knüpfen könnte. Die ersten Früchte seiner Kreativität erschienen 2008 in Form von Vinyl, und nur zwei Jahre später durfte er auf „CLR“ veröffentlichen. Hier erschien auch 2012 sein erstes Album „Drift“. Bereits auf dieser LP zeichnete sich ganz klar sein eigener Style ab: Monoloc bewegt sich im Spannungsfeld zwischen groovigem House und Techno, die Beats marschieren stets mit Druck vorwärts, und dank seiner innovativen Herangehensweise klingt sein Sound mal geradlinig und mal experimentell, mal emotional und mal roh. Vor einem Jahr setzte er mit seinem zweiten Album „The Untold Way“ auf dem Label „Dystopian“ einen drauf, und erweiterte sein Soundspektrum abermals: Von strammen Techno-Tracks über abgespacte Sounds und gebrochene Beats bis hin zu melancholischen Soundgemälden mit spooky Vocals ist da alles dabei! Sogar Acid schraubt sich ab und zu durch die Boxen. Kurzum: Bei seinem Sound wird´s jedem noch so hartgesottenem Clubber schwer heiß – deshalb ist Monoloc auch die beste Begleitung für eine kalte Dezembernacht!

Für sau(na)mäßig heiße Temperaturen vor und nach Monolocs Gig sorgen in dieser Nacht Absorption, der als Mitglied der „basislager“-Truppe Stuttgart mit Underground Techno versorgt, und Jaissle, der mit seinem frischen Sound schon Clubs wie das Lehmann zum Beben gebracht hat. Und wenn es um vielfältige, elektronische Musik mit Weitblick geht, darf „From Another Mind“-Crewmember Silent-One nicht fehlen! Right on!