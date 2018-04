EDDIE IZZARD zählt zu den weltweit anerkanntesten Stand-Up Comedians und Schauspielern. Dem deutschen Publikum ist Izzard vor allem durch seine Show „Force Majeure“, die durch 45 Länder tourte, bekannt. Am 26. April lädt er nun sein Publikum in Ludwigsburg zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein: Das Programm „Work in Progress“ bietet die einzigartige Gelegenheit hautnah und auf deutscher Sprache mitzuerleben, wie die brandneue Bühnenshow des Comedy-Meisters entsteht.

Stimmen zu Eddie Izzard:

„… sofort nimmt er mit großer Geste die kleine Bühnen in Beschlag. Ein intelligenter Unterhalter, der auf hochkomödiantische Weise Unsinn redet.“

Berliner Morgenpost

„Ausgefuckingzeichnet: Ein Brite in Berlin“ - Die Zeit

„Der verlorene Python“ – Süddeutsche