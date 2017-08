Edgar Braig: Beware of the hefty diaprojektor

Edgar Braig schöpft für seine Kunst aus seinem reichen Materialfundus. Diesem Fundus verschafft er einen neuen Bezugsrahmen indem er die verschiedenen Stücke neu und ungewohnt kombiniert und bearbeitet. In dieser Ausstellung zeigt er Leporellos und eine Installation mit einem Diaprojektor. Der Diaprojektor verkörpert eine überkommene Technik. Überall werden Dias, also Bildmaterial, flächendeckend entsorgt - mit oder ohne Digitalisierung. Einerseits kann man sich Gedanken über den Wert eines Einzelbildes - als "Glasding mit Rähmchen" oder als Informationsträger machen. Man kann aber auch, so wie Edgar Braig, konservieren - lateinisch conservare: retten, erhalten, behüten, bewahren und dem Gefundenen ein neues Leben und eine neue Bedeutung geben.