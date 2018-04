Edu Imbernon im Kowalski - Support LoLi

Another One. Wir holen uns die Welt ins Haus, heute mal Spanien, genauer gesagt, die elektronische Sonne Valencias, Edu Imbernon. Der Herr aus der Stadt der Tapferkeit möge sich doch kurz bitte selbst vorstellen:

„Edu Imbernon is a unique force in driving melodic, emotive and energetic electronic music, through his productions, DJ-Sets, his Fayer and Eklektisch labels and his Fayer event series.“ Danke schön und bitte einen warmen Applaus für Edu Imbernon.Ansonsten, das übliche Spiel. Vor paar Jahren einen fetten Remix für The XX abgeliefert, danach wollten die anderen auch alle einen und Edu musste sich ...irgendwann zwischen Studium (Wirtschaft) und DJ-JetSet entscheiden. Dreimal darfste raten, welche Entscheidung er getroffen hat. Eben. Seine Wirtschaftskenntnisse konnte er bei der Gründung seines Labels Fayer einsetzen, das als 70-Mann-Event in einem kleinen Club in Valencia startete und heutzutage mit Gast-Djs wie Dixon, Ame, Maceo Plex, Solomun etc. zu der bekanntesten spanischen Eventreihe gehört und auch in verschiedenen Ländern stattfindet.Aus Fayer wurde noch ein Musiklabel, auf dem auch wieder alle geilen Leute veröffentlichen, Edu selbst spielt seit längerem über 100 Gigs im Jahr in all diesen wichtigen Clubs und Festivals, egal, du weißt wie das Game geht und Edu steckt tief mit drin. Und das ist schön so, vor allem fürs Kowalski in dieser Nacht.

EInlass ab 21 Jahren

Line-up

Edu Imbernon (Fayer / Spanien)

Loli