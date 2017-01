Edward Lee Wade aus Nashville (Tennessee, USA) begann seine Musikkarriere mit 17 Jahren als Sänger in lokalen Bands, die in Hotels, auf Hochzeiten und Veranstaltungen an Universitäten oder im Geschäftsbereich spielten. Im Laufe seiner 40 Jahre in der Musikindustrie arbeitete Edward als Musiker für Buena Vista Records, war international auf Tour für das US Verteidigungsministerium und spielte als Vorgruppe von Berühmtheiten wie The Temptations, Cameo und The Chi-Lites. Heute wohnt der Sänger in Augsburg (Deutschland) oder in Palma de Mallorca (Spain) doch die lebendige und kraftvolle Stimme von Edward Wade bleibt beim Soul, dem R&B und Jazz zuhause.