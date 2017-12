× Erweitern Ralph Larmann Ehrlich Brothers

Die Ehrlich Brothers kommen zurück: Am 18. Februar 2018 stehen Sie mit ihrer großartigen Show „Faszination“ gleich zweimal (14:00 und 19:00 Uhr) in der SAP auf der Bühne.

Mit sechs ausverkauften Shows in Frankfurt feierten die Ehrlich Brothers im Dezember 2016 den Auftakt ihrer neuen Tournee FASZINATION. Über 22.000 begeisterte Besucher erlebten an drei Tagen die einzigartige Mischung aus spektakulären Illusionen und hautnaher Zauberkunst in der Fraport Arena. Mit viel Witz und Charme haben Andreas und Chris Ehrlich das Publikum von der ersten Sekunde an auf ihrer Seite. Die lockere Art, mit der die beiden Zauberbrüder ihre Magie präsentieren, begeistert Zuschauer aller Altersklassen. Auch wenn es mal gruselig wird und einer der beiden von einer Riesensäge halbiert wird, damit der andere mit vier Beinen davontanzen kann, geschieht dies immer mit einem Augenzwinkern anstatt mit übertriebener Zaubermystik. Egal ob Münzen durch einen Glastisch wandern, Eheringe sich miteinander verketten oder Schwiegermütter von der Bühne mitten ins Publikum teleportiert werden: Wenn Helfer aus dem Publikum gesucht werden, sind Freiwillige sofort zur Stelle. Eine regelrechte Ansammlung von Kindern gibt es, wenn Andreas und Chris Ehrlich zum magischen Flohzirkus auf die Bühne bitten. Spektakulär wird es, wenn sie ein Spielzeugauto in einen echten Monstertruck verwandeln und ein Quad so stark beschleunigen, dass sie sich in einen Feuerblitz auflösen.

Egal ob auf der Bühne oder mitten im Publikum: Ihre Lockerheit, ihr Witz und ihr Charme übertragen sich auch in den größten Arenen mühelos auf Zuschauer.