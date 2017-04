Ein Fall für Pater Brown

Kriminalkomödie in sechs Bildern

Von Florian Battermann und Jan Bodinus

Frei nach den „Father Brown Stories“ von Gilbert K. Chesterton

Wer kennt ihn nicht: Pater Brown! Spätestens nach den einmaligen Verfilmungen mit

Heinz Rühmann ist der Geistliche mit dem Hang zur Unterwelt deutschlandweit

bekannt und beliebt. Nachdem Pater Brown einen Bankraub in Brighton aufgeklärt

hat, wird er mal wieder von seinem Bischof, der diese weltlichen Abenteuer überhaupt nicht schätzt, strafversetzt. So übernimmt er nun die Pfarrstelle auf der Isle of Man. Kaum haben Pater Brown und seine Haushälterin Mrs. Miller jedoch dort das alte Pfarrhaus bezogen, passieren die merkwürdigsten Dinge. Noch an ihrem ersten Tag auf der Insel wird die Haushälterin um ein Haar in der Nähe des Kirchturms von einem herabfallenden Glockenschlägel erschlagen, und Pater Brown entdeckt in seinem Haus zufällig einen alten Geheimgang. Als kurz darauf auch noch der Küster Norman Gladwell erstochen aufgefunden wird, ist der agile Pater nicht mehr zu bremsen und begibt sich auf humoristische Art und Weise an die Aufklärung des rätselhaften Falles, wobei er dem hilflosen Kommissar Slack stets um eine Nasenlänge voraus ist.

Aufführungsrechte bei: Vertriebsstelle und Verlag Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten GmbH

Premiere: 6. Juni (geschlossene Veranstaltung)

Weitere Vorstellungen: 7. - 10. Juni , 27. Juni - 2. Juli , 18. - 23. Juli , 8. - 10. Aug. , 12- 13. Aug. , jeweils 19.30 Uhr

Zusätzliche Seniorenvorstellungen:

30. Juni und 9. Aug. , 15.00 Uhr

Alle Vorstellungen auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang