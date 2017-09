Eight Rounds Rapid haben das Gen des englischen Punks als Basis, aber sie klingen überhaupt nicht nach Nostalgie, sondern eigenständig und originell, voller Energie und Intensität. Der zumeist hingenöhlte Essex-Slang hat was von PIL und ganz viel von den Sleaford Mods. Die verschobenen bluesigeren Parts atmen dabei den Geist von Captain Beefheart himself. Dazu werden The Kosmik Orgon Kanister Soundsystem Postpunkplatten spielen, denn sie wissen, wie der Punk nach Stuttgart kam.