Ein Abend mit Volksliedern der Karpaten und der Westukraine

Die Songwriterin und Sängerin Olena Serpen aus Lemberg in der Westukraine lebt seit 2005 in Deutschland. Sie war Finalistin des ‚Stadt Radio Contest in Kiev - unser Song des Jahres 2016-2017‘, Preisträgerin des Festivals für Filme und Gesang ‚Treue zum ukrainisches Gesang‘ in Bukovyna. Uwe Metzler (Gitarre) wirkt als Gitarrist und Songwriter bei national und international erfolgreichen Musikprojekten mit und kreiert einen unvergleichlichen Sound mit Liebe zum Detail. In der Vergangenheit hat er in verschiedenen Projekten, wie „Stiltskin“, „Anyonen’s Daughter“ und vielen anderen mitgespielt. Seit 2015 macht er gemeinsame Auftritte und Studioaufnahmen mit Olena Serpen.Das ca. 1-stündige Programm beinhaltet traditionelle Volkslieder der Karpaten und der westukrainischen Region. Gesang und Gitarrensound sind modern arrangiert und geben den Volksmelodien neue Färbung und einen originellen Klang. Melodische und lyrische Stücke folgen fröhlichen und rhythmischen Liedern.