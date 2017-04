Erna Hüls - Ein Coach für alle Fälle

× Erweitern Erna Hüls

Festhalten ist leicht – Loslassen ist ungleich schwerer, sagt TV- und Lifecoach Erna Hüls, die auf ihrer Deutschlandtour auch in Stuttgart Halt macht. In den Design Offices Stuttgart Mitte wird sie am Dienstag, 9. Mai 2017, von 19:00 bis 21 Uhr, über "Loslassen und Neues wagen“ sprechen.

Die Lebens- und Karriereberaterin, die für ihre humorvolle, lebensnahe und inspirierende Art bekannt in Fernsehen, auf Youtube und auf internationalen Bühnen ist, gibt Impulse für mehr Selbstverantwortung, Flexibilität und den Mut, neue Wege zu gehen.

Unternehmen, in denen festgefahrene Strukturen nur dann aufbrechen, wenn die Menschen darin sich verändern. "Auch das sei nicht einfach. "Der Vortrag gibt dafür eine große Portion neuen Mut, mehr Lebensfreude, Veränderungsbereitschaft, Erleichterung und mehr Selbstbewusstsein", ist sich die Top-Speakerin sicher.

Tickets (24,90 Euro)