Am 17. November wird im Römermuseums mit „Ein Dorf sieht schwarz“ eine französische Komödie gezeigt, in der die Kulturen aufeinanderprallen: Der aus dem Kongo kommende, frisch diplomierte Arzt Seyolo Zantoko tritt im Jahr 1975 in der nordfranzösischen Provinz erwartungsfroh seine erste Stelle an. Doch so aufgeschlossen er und seine Familie (die sich zuerst nur widerwillig in das ausgesuchte Provinznest begeben will) auch sein mögen: Im Alltag gibt es fast nur Vorbehalte und Ablehnung; die Unterschiedlichkeiten zwischen der schwarzen Familie und den Bewohnern im abgelegenen Kuhnest könnten kaum größer sein. Es gelingt der nach wahren Begebenheiten erzählten Culture-Clash-Komödie meisterhaft, ein aktuelles Thema bei aller Ernsthaftigkeit humorvoll zu bearbeiten und die Annäherung fremder Kulturen für den Zuschauer zum reinsten Vergnügen werden zu lassen.