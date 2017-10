Ein Hauch von kaltem Wetter

Figurentheater über einem Schabernack treibenden Hauskobold Der grummelnde Bauer Bob und seine missmutige Frau Betty leben schon so lange sie denken können alleine auf ihrem Bauernhof. Über dem täglichen Kühe melken, Eier einsammeln und Schafe zählen, haben sie vergessen, wie man feiert und das Leben genießt. Sogar Weihnachten haben sie verschlafen und Sylvester wollen sie unbeachtet verstreichen lassen. Deshalb nehmen sie auch ihren Hauskobold Tomos Trickman, der nach wie vor auf dem Bauernhof seine Späße treibt, längst nicht mehr wahr. Für diese Nichtbeachtung rächt sich der Kobold mit allerhand Streichen. Als plötzlich ein Kind, Bettys kleine Nichte Holly, auf dem Hof erscheint, ändert sich auf einen Schlag das ganze Leben. Holly verbündet sich mit dem Kobold und bringt den Erwachsenen wieder bei zu singen, zu tanzen und sich am Leben zu freuen… Menschen, sagte Charles Way mit diesem Stück, brauchen Wärme und Liebe, und die Natur – die sichtbare und die unsichtbare – brauchen sie auch.