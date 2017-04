Am Freitag, 28.04.2017 veranstalten um 09:50 Uhr in St. Paul die Instrumentallehrer der Städtischen Musikschule DKB ein abwechslungsreiches Konzert für alle Vorschulkinder und Erstklässler. Alle Instrumentenfamilien werden in diesem moderierten Konzert vorgestellt und erklärt. Rahmengeschichte ist die spannende Erzählung "Ein Haus voll Musik". Zu diesem Konzert laden wir alle interessierten Eltern und Großeltern mit ein. Das Lehrerteam der Städtischen Musikschule freut sich auf Ihr Kommen.