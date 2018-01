× Erweitern Valentinstag in Heilbronn

Der Tag, an dem nur die Liebe zählt, wird in Heilbronn besonders herzlich gefeiert. Schließlich hat nicht jede Stadt einen Liebespunkt. An den Gittern am Brückengeländer der Götzenturmbrücke werden zwar das ganze Jahr über Schlösser angebracht. Aber kein Tag eignet sich besser dazu, seine Liebe sichtbar zu bekennen als der Valentinstag.

Denn am Valentinstag kommt Valentin persönlich an den Heilbronner Liebespunkt, beschenkt verliebte Paare, die an diesem Tag ihren persönlichen Liebesbeweis am Liebespunkt anbringen. Selbstverständlich steht er gerne für romantische Erinnerungsfotos bereit. In diesem Jahr wird der Liebesbote von einer Herz-Lollis verschenkenden roten Liebesengel aus der Stadtgalerie begleitet. Zwischen 15 und 17.30 Uhr erhält jedes Paar, das ein Schloss anbringt, ein Geschenk. Die ersten 20 Pärchen gehen mit einem Shopping-Gutschein der Stadtgalerie von je 20 Euro nach Hause. Außerdem bekommen sie noch einen speziell gestalteten Piccolo-Sekt und für alle anderen hat Valentin ein großes Sortiment Rosen im Gepäck. Selbst für Spontane ist am Valentinstag am Liebespunkt noch alles möglich. Die Firma Mylock verkauft und graviert Liebesschlösser vor Ort.

Auch in der Stadtgalerie ist am Valentinstag ein besonderes Programm geboten. Hier fotografiert ein professioneller Fotograf verliebte Paare und es gibt ein Gewinnspiel, bei dem weitere Shopping-Gutscheine locken.

Dass die Menschen in Heilbronn besonders romantisch sind, davon sei auszugehen, ist Hans Hey, der Initiator des Heilbronner Liebespunktes, überzeugt. „Der Boom der Liebesschlösser in Heilbronn ist ungebrochen, deshalb haben wir im vergangenen Jahr auch auf der gegenüberliegenden Neckarseite Gitter für Schlösser anbringen lassen“. Der 83-Jährige und seine Frau Ingrid waren am 10. August 2010 die ersten, die ihr Schloss an die Gitter der Götzenturmbrücke knipsten. Die „Manager des Liebespunktes“, wie sie in Heilbronn inzwischen auch genannt werden, betreuen den Liebespunkt seither mit viel Engagement und Liebesmüh. Selbstverständlich ist das Initiatoren-Paar am 14. Februar vor Ort.