Ein Highschool-Jahr in den USA

Viele junge Menschen träumen davon ein Jahr an einer amerikanischen Highschool zu verbringen. Bevor der Flieger abheben kann, müssen jedoch viele Fragen geklärt werden: Entscheidet man sich für eine Organisation oder plant man den Aufenthalt besser selbst? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden? Kann man sich den US-Bundesstaat aussuchen? Im Anschluss an einen Infovortrag am Do. 22.6. um 17:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen beantworten die Mitarbeiter/innen des d.a.i. gerne weitere Fragen.

In deutscher Sprache.