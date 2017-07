Ein Nachmittag mit Beethoven und Brahms

Drei exquisite Künstler kommen für diesen Kammermusikabend zusammen, für den sie zwei äußerst hörenswerte Trios auf den Programmzettel geschrieben haben. Zum einen Beethovens Klaviertrio Nr. 7 B-Dur op. 97, das er seinem Schüler Erzherzog Rudolph von Österreich widmete und deshalb oft kurz als Erzherzog-Trio bezeichnet wird. Zum anderen das Klaviertrio Nr. 2 in C-Dur op. 87 von Johannes Brahms, das als am wenigsten verstandenes Werk des Komponisten gilt. Von Clara Schumann bekam er in ihrem Tagebuch keine gute Kritik, auch nicht für sein Klavierspiel, welches sie mit „… es ist nichts mehr als ein Schlagen, Stoßen, Grabbeln!“ bewertete. Brahms Biograf Max Kalbeck spricht vom „dämonischen Element“, das sich allen vier Sätzen behauptet. Im Finale gipfelt es jedoch in einen „Schluss von großartiger Klangfülle“ (D. Tovey).