Ein starker Typ

Herakles ist ein Sohn des Göttervaters Zeus und der sterblichen Alkmene. Er hat von Geburt an Riesenkräfte und kann wahre Wundertaten vollbringen. Wenn nur Hera, die Frau von Zeus, nicht so eifersüchtig wäre, hätte er bestimmt einen Platz im Olymp, dem Zuhause der Götter. Aber will er das überhaupt? Die 7 bis 10 Jahre alten Kinder des Kinderspielclubs haben sich von „Herakles hat frei“ des Jungen LTT anregen lassen und seit Februar ein eigenes Stück entwickelt.