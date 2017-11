Vor zweitausend Jahren hat es das ja anscheinend schon einmal gegeben, dass ein Gott auf die Erde hinabsteigt. 1902 schreibt dann August Strindberg EIN TRAUMSPIEL: Eine Göttertochter steigt auf die Erde, will die Menschen kennenlernen und macht sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Agnes, so heißt die Tochter des Gottes Indra, macht sich auf die Reise durch Wirklichkeit und Phantasie, Gestalten tauchen wie aus dem Nichts auf und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Nie ist klar, ob es sich um Einbildung oder Realität handelt. Agnes, die Übermenschliche, wird zum Menschen – sie erlebt durch und mit den Menschen, sie leidet und leidet mit. Sind die Klagen des Menschen berechtigt? Und was verbirgt sich schließlich hinter der Tür, die den Sinn des Lebens enthalten soll.

EIN TRAUMSPIEL ist ein Stück Existenzialismus, lange bevor dieser Begriff geprägt wurde. Nach und nach muss Agnes erkennen, dass Glück und Unglück miteinander verknüpft sind. Unlogisch wie ein Traum und voller Symbolik, enthält dieser Klassiker Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigen. Bürgerliche Welten treffen auf revolutionäre Ideen, Vernunft auf Metaphysik. An Brisanz hat EIN TRAUMSPIEL auch nach über 100 Jahren nichts verloren.

Regie: Luzius Heydrich

Bühne und Kostüme: Carola Volles, Hanna Hollmann

Video: Anuk Miladinovic