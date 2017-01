× Erweitern Ein Weichei zum Verlieben

Eine rasante Komödie, mit wunderbaren Figuren, gespickt mit Pointen, verrückten Einfällen und Musik.

Valentin ist ein echter Versager, was Frauen angeht. Er kriegt einfach nichts auf die Reihe. Seit Jahren ist er Single und verzweifelt in Chantal verliebt, eine Theologiestudentin, die bei ihm putzt. Valentin braucht dringend Hilfe und die bekommt er von einer kleinen dicken Fee, die plötzlich in seinem Schrank sitzt. Sie wurde von oben dazu verdonnert, ausgerechnet Valentin in Liebesdingen auf die Sprünge zu helfen. Mit ihrer Hilfe versucht Valentin nun sein Glück bei Chantal. Doch da tauchen aus der Wohnung unter ihm Karl und Otto auf, die neuen Nachbarn, zwei Brüder und kleinkriminelle Schlagersänger. Die beiden bringen Valentins Pläne gewaltig durcheinander und sein erstes Rendevouz mit Chantal geht gründlich in die Hose. Doch seine Fee gibt ihm noch mal eine Chance. Valentin darf genau den gleichen Abend noch mal erleben. Und mit dem, was Valentin inzwischen gelernt hat, versucht er erneut sein Glück.

Unter der Regie von Cordula Polster spielen Sarah Kreiss, Matthias Horbelt, Gregor Holdt und Johann Zürner.