Ein Wiedersehen und Wiederhören mit Eva und Jakob Schall

Die Geschwister Eva und Jakob Schall haben ihre musikalische Karriere an der Tübinger Musikschule begonnen. Eva Schall (*1993) erhielt ihren ersten Geigenunterricht im Alter von 6 Jahren bei Gabriele Dettweiler. Sie erspielte mit dem Klaviertrio „Trios uk nomos“ den 2. Preis beim internationalen Charles-Hennen-Wettbewerb in den Niederlanden. Seit 2005 ist sie Stipendiatin der Christel-Guthörle Stiftung und seit 2014 wird sie von Yehudi Menuhin Live Music Now gefördert.

Jakob Schall (*1989) erhielt seinen ersten Cellounterricht im Alter von 6 Jahren an der Tübinger Musikschule bei Stefan Zarnescu. Im Sommer 2007 gewann er ein Stipendium an der Idyllwild Arts Academy in Californien, in der Spielzeit 2014/15 war er Stipendiat der Akademie des NDR Sinfonieorchesters. Seit 2005 ist er Stipendiat der Christel-Guthörle-Stiftung und wird nun für sein Masterstudium auch von der Rudolf-Eberle-Stiftung unterstützt. Mit seinem Klaviertrio und als Duo zusammen mit dem Pianisten Nils Basters wird er seit 2012 von Yehudi Menuhin Live Music Now gefördert.

Eva und Jakob Schall werden klassische Werke für Streicherkammermusik zur Aufführung bringen.