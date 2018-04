Ein Zukunftstag für Jungs - Boys`Day in der Ludwigsburger Arbeitsagentur

LUDWIGSBURG. Der Boys`Day am Donnerstag, 26. April 2018, eröffnet Jungs die Möglichkeit, Einblicke in Berufe zu bekommen, die sie sonst eher weniger in ihre Berufswahl einbeziehen. Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg bietet dazu, in Kooperation mit dem Landratsamt, eine Bus-Tour an, bei der an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Berufe aus der Pflege entdeckt werden können.

Wie sieht eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung von innen aus und was passiert hinter die Kulissen eines Pflegeheimes? Wie lebt es sich mit körperlichen Einschränkungen? Und wie fühlt es sich an, alt zu sein? Bei der Bus-Tour haben alle interessierten Jungs die Chance, dies zu erleben und zu fühlen. Dabei werden die Berufe des Heilerziehungspflegers, Altenpflegers sowie Gesundheits- und Krankenpflegers vorgestellt. Für Fragen steht die ganze Tour über ein Berufsberater zur Verfügung.

Eine Anmeldung unter www.boys-day.de ist notwendig.

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 16. April 2018, 8:45 – 13:00 Uhr

Treffpunkt:

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

BiZ (Berufsinformationszentrum)

Stuttgarter Straße 53, Eingang B

71638 Ludwigsburg