Einar Stray Orchestra - Trio Tour

Einar Stray Orchestra aus Norwegen veröffentlichen mit dem Video zum Song „Caravelle“ das Tourtagebuch der zurückliegenden Konzerte zum aktuellen Album „Dear Bigotry" und kündigen passenderweise eine Tour für den Winter 2017/2018 an.

"We've seen and experienced a lot together after 250 shows in Europe and Asia“, blickt Sänger Einar Stray zurück. "We've met and worked with so many amazing souls, eaten endless amounts of tasty dinners, played incredible places like Moscow, Transylvania, Reykjavik, Shanghai and Berlin. And it feels like only the beginning.“ So könnte dieses Tourtagebuch endlos weiter geführt werden: Im Winter spielt die Band einige weitere besondere Konzerte, z.B. in der Elbphilharmonie oder dem Funkhaus in Berlin.

"Watching this collage actually makes me quite emo and happy. It looks a bit like a family home video – which is kind of what it is anyway. We're a family.“ Nach zwei Alben, Touren in ganz Europa in immer anderen Besetzungen veröffentlicht die Band aus Sandvika bei Oslo Anfang dieses Jahres ihr drittes Album "Dear Bigotry" für das sie sich von allem beeinflussen lassen, was es zwischen Arabischem Folk, Stravinskij, japanischem Metal, Mars Volta, Dirty Projectors and Lana Del Rey zu hören gibt.