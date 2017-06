Seit dem 1. September 2008 wird von jedem, der eingebürgert werden will, ein Nachweis verlangt, dass er "Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland" besitzt.

Aus einem Katalog von insgesamt 330 Fragen wird Ihnen ein Fragebogen mit 33 Aufgaben vorgelegt. Davon beziehen sich drei auf das Bundesland, in dem Sie die Einbürgerung beantragen, also auf Baden-Württemberg. Der Einbürgerungstest ist ein reiner Wissenstest in Multiple-Choice-Form. Wer innerhalb von 60 Minuten 17 Fragen richtig ankreuzt, hat den Test bestanden und erhält nach ca. zwei Wochen eine entsprechende Bescheinigung.

Die Gebühr beträgt 25,-€. Sie können den Test beliebig oft wiederholen, falls Sie nicht bestanden haben.

Die Volkshochschule Balingen ist als Testzentrum für den Zollernalbkreis zugelassen. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme am Einbürgerungstest haben, so setzen Sie sich bitte unter Telefon: 07433-908012 mit Frau Scholte-Reh in Verbindung.

Anmeldeschluss: 4 Wochen vorher. Anmeldung bei Frau Scholte-Reh, vhs Balingen, Wilhelmstr. 36, Tel: 07433-908012.