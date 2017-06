Eine Art Gefühl: M.In

M.IN (Desolat / Trapez / MFF-Booking)PRAVI LOPOV (Bukowski-live)TERRASSE: JANO P & MC MASO (Me2You)

M.IN im Buko – die Eskalation ist also vorprogrammiert. Markus Ferdinand hat nicht nur beste Referenzen, sondern auch das echte Händchen, das Gefühl dafür, was unsere Crowd braucht. Zusammen mit Pravi Lopov tritt er an, um unsere kleine Hütte an diesem Hochsommer-Samstag in einen echten Hexenkessel zu verwandeln. Auf der Terrasse „wirken“ Jano P & MC Maso von der Me2You-Crew mit einer Dosis Drum ‘n’Bass..