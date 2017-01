Eine Diözesanrätin berichtet

Brigitte Willbold-Mulach ist 2015 bereits zum dritten Mal in den Diözesanrat von Rottenburg-Stuttgart gewählt worden. In jedem Dekanat wählen die Mitglieder der Kirchengemeinderäte eine Person aus für dieses Ehrenamt. Im Diözesanrat werden pastorale, strukturelle und finanzielle Themen beraten, Anfragen beantwortet, Anträge abgestimmt, Erklärungen verabschiedet und alle zwei Jahre wird der Diözesanhaushalt beschlossen. Brigitte Willbold-Mulach wird etwas über ihre Erfahrung in den zwei vorangegangenen Diözesanräten sagen, und über ihre Arbeit im neuen, 10. Diözesanrat erzählen. Für Fragen und ein Gespräch steht sie bereit.