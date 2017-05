Eine Mutterliebe in Briefen

Lesung mit Gabriel Heim

"Was weißt Du denn in Deinem Dorado von meinen Schmerzen", schreibt die Jüdin Marie Winter 1941 aus Berlin an ihre Tochter Ilse nach Basel. In mehr als 170 Briefen gibt sie Zeugnis von ihrem Leben und ihrer Verzweiflung. Die Tochter soll sie retten, aber Ilse hat sich von der Mutter gelöst. Doch 1941 drängt auch sie zur Flucht. Am 6. Mai 1942 steht Marie Winter mit vier Gefährtinnen an der Grenze zur Schweiz. Die jahrelange Korrespondenz zwischen Mutter und Tochter, aber auch das, was an der Grenze passiert ist, hat Gabriel Heim in zwei Schuhkartons mit 200 Briefen seiner verstorbenen Mutter Ilse gefunden. Aus der Korrespondenz, über die die Mutter nie gesprochen hat, entstand 2013 sein Buch.

Gabriel Heim ist Dokumentarfilmer, Publizist und Autor und lebt und arbeitet in Basel.