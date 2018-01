Eine Nacht am Broadway mit ABBA

Die Begeisterung des Publikums für das Musical wird immer größer: insbesondere für die Shows, die weltweit für riesige Erfolge sorgen und Millionen Besucher jedes Jahr bewegen.

Mit namhaften Solisten aus Hamburg, London, sowie aus den bekannten Broadway’s Theatern in New York, begleitet von einer Musical-Live-Band bietet die „Nacht am Broadway mit ABBA“ nicht nur eine große Anzahl von Arien aus den beliebtesten Musicals, sondern auch einen Ausschnitt aus den größten Erfolgen der schwedischen Kult-Band ABBA.Das Repertoire ist so vielseitig und aus den erfolgreichsten Musicals der Welt zusammengestellt.Wir freuen uns Ihnen einen 3stündigen „best of“ Ausschnitt der Musicalgeschichte im Februar 2018 zu präsentieren.So erleben Sie einen Abend voller Emotionen,Dramatik, humorvolle Sequenzen und Musik, die Spaß macht und Sie mitreißen wird.Es erwartet Sie eine Entführung in die Welt des Musicals und mit den goldenen Hits von ABBA, mit Melodien, die Sie verzaubern werden!