Eine Weihnachtsgeschichte

Sie ist eine der bekanntesten Erzählungen der Adventszeit: Charles Dickensʼ „Weihnachtsgeschichte“ von 1843 um den alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der am Vorabend des Weihnachtsfests von vier Geistern heimgesucht wird und durch sie seine Menschlichkeit wiederentdeckt. Für die beiden Ausnahmeschauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, bekannt als Münchner „Tatort“-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr, haben der Autor und Regisseur Martin Mühleis und der Komponist Libor Síma aus dem Stoff ein musikalisches Bühnenmärchen geschaffen, das bereits 2016 in ausverkauften Sälen gefeiert wurde. Auf Einladung des Kulturamts Fellbach ist die Erfolgsproduktion am ersten Adventssonntag, 3. Dezember 2017, in der Schwabenlandhalle zu erleben. Damit auch jüngere Menschen dabei sein können, beginnt die Aufführung bereits um 19 Uhr. Martin Mühleis und Libor Síma zeichneten gemeinsam bereits für das erfolgreiche Erich-Kästner-Programm „Als ich ein kleiner Junge war“ mit Walter Sittler verantwortlich, das im Dezember 2012 auch in Fellbach für Begeisterung sorgte. Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl zählen zu den populärsten Fernsehdarstellern Deutschlands und wurden für ihre „Tatort“-Rollen u. a. zweimal mit dem Grimme-Preis und zweimal mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Begleitet von den kammermusikalischen Klängen eines Streichquintetts, gelingt es den beiden Protagonisten, der Erzählung – trotz des moralischen Grundtons – eine unglaubliche Lebendigkeit zu verleihen und den typisch britischen skurrilen Humor auf anrührende Weise herauszuarbeiten. So entsteht ein wunderbarer Adventsabend, der große und kleine Gäste gleichermaßen in Weihnachtsstimmung versetzt.

„Das, was Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl gemeinsam mit den Musikern knapp zwei Stunden boten, war schlicht sensationell“, jubelt die Presse. „Diese Produktion hat das Zeug zum Bühnenklassiker zu werden!“