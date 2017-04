Eines langen Tages Reise in die Nacht

Ein Stück „geboren aus frühem Schmerz, geschrieben mit Blut und Tränen“, so nannte Eugene O’Neill sein 1940 vollendetes Drama. Der autobiographisch gefärbte Text erzählt vom Leben und Leiden der Familie Tyrone: Vater, Mutter, zwei Söhne, das Hausmädchen. James Tyrone, ein ehemals gefeierter Schauspieler, kann seine armselige Kindheit in Irland nicht vergessen und tyrannisiert die Familie mit seinem Geiz, an dem bereits ein Sohn zugrunde gegangen ist. Das Bewusstsein dieser Schuld treibt Tyrones Frau Mary in die Morphiumsucht. Der ältere Sohn James wird zum Zyniker und Trinker; sein jüngerer Bruder Edmund, hinter dem sich der Autor selbst verbirgt, leidet an Schwindsucht, die als Sommergrippe bagatellisiert wird. Ein Karussell aus Lebenslügen, im Sommerhaus der Tyrones, an einem Septembertag des Jahres 1912, von acht Uhr früh bis Mitternacht.„Am Schluss sind sie immer noch da, durch die Vergangenheit ineinander verfangen, jeder schuldig und gleichzeitig unschuldig, sich gegenseitig verachtend, bedauernd, liebend, verständnisvoll und dennoch überhaupt nicht verstehend, vergebend, aber dazu verdammt, nie vergessen zu können.”Eugene O’Neill