Einmal musikalisch um die Welt und zurück

Französische Chansons, italienische Canzione, Melodien aus Lateinamerika, aber auch deutsche Schlager aus früheren Zeiten: Mit diesem Programm nimmt Marc Deply das Publikum mit auf einen musikalischen Ausflug um die Welt. Leichtigkeit, Schwung, eine facettenreiche Interpretation der Stücke und eine unterhaltsame Moderation sorgen für einen außergewöhnlichen Konzertabend im Rahmen der Reihe „Kultur im Klinikum“ am Dienstag, 12. September, ab 18.30 Uhr im Hörsaal des Klinikums am Gesundbrunnen in Heilbronn.