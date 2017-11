Einmusik & Jonas Saalbach Live im Kowalski

Einmusik Live (Einmusika / Bouq / Diynamic / Berlin) * Jonas Saalbach Live (Einmusika / Moodmusic / Berlin) * Hannes Wolf (TLR / Stuttgart)

Vor vielen Jahren, als Techno noch schnell und staubig, der Club noch dunkel und die Partys noch illegal waren, wurde das Projekt Einmusik in Hamburg gegründet. Bis heute sind Leidenschaft und Unbeirrbarkeit die wichtigsten Faktoren und Ideengeber für Samuel Kindermanns Produktionen, der inzwischen samt Studio im typischen Berliner Hinterhof gelandet ist. Inzwischen steht der Name Einmusik für energetische und faszinierende Shows, für einzigartige Live-Sets und nicht zuletzt für Charme in der elektronischen Musik. Dieser Mann weiß, wie man die Energie im Club auf ein Maximum und die Massen ins Schwärmen bringt. Begleiten wird ihn Jonas Saalbach, ein Juwel aus dem Hause Einmusika. Er hat mit seinen Alben “Ancient Lake” und “Perspective” neue Maßstäbe gesetzt und verzaubert seine Zuhörer mit brillanten Live Sets. Kein Wunder, dass Jonas Saalbach inzwischen ein international gefragter Top Act ist, den wir mit Freunde in Stuttgart empfangen. Support gibt es von Hannes Wolf, der im Kowalski bereits mit seinem treibenden Tech House Sound überzeugt hat.