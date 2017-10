von ADOLESK, Köln

Zelle 104: Vier junge Menschen begegnen sich unfreiwillig auf engstem Raum.Im Mikrokosmos einer Gefängniszelle entfaltet sich ein unentrinnbarer Sog aus Langeweile, Frustration und Gewalt, wie unter einem Brennglas münden räumliche und psychische Enge in eine menschliche Katastrophe. ADOLESK fokussiert in eins | null | vier, einer Mutmaßung zum Folter mord in der JVA Siegburg von 2006, den gruppendynamischen Prozess der Inhaftierten.Immer wieder verschieben sich während dieses Martyriums die Hierarchien in der Gefängniszelle: Wer trifft die Entscheidungen, wer ist grausam genug, wer ist der Feigling, wer hat die Ideen?Aus einem harmlosen Spiel wird bitterer, unwiderruflicher Ernst.

Anfängliche Langeweile schlägt ohne Ankündigung in brutale Tötungsabsicht um.Die Zuschauer werden Beziehungsmodelle erkennen, weil jeder Mensch Mitglied mindestens einer Peergroup ist, und in jeder der möglichen Gruppen spielt der Einzelne eine ihm zugewiesene oder selbst bevorzugte Rolle. Das erleichtert die Identifikation mit den einzelnen Figuren und eröffnet die Möglichkeit, innere Konflikte zu beobachten und mit eigenen Verhaltensmustern abzugleichen.

Spiel: Till Klein, Philipp Milbradt, Robert Sheldon, Nuri Yildiz Regie: Steven Reinert + Martin Thiel (ADOLESK)