Einweihung der Zehntscheune

Nach jahrelangem Umbau der Zehntscheune in Ballenberg, der mit zahlreichen ehrenamtlichen Stunden der Feuerwehr- und Jugendraummitgliedern stattfand, freuen wir uns nun sehr auf die anstehende Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie des neuen Jugendraumes "Rothausch".

Mit Programmpunkten wie beispielsweise dem Partyabend mit Make-My-Day am Freitag oder der musikalischen Umrahmung durch den Musikverein Ballenberg am Samstag, aber auch Feuerwehrübungen und -ausstellungen am Samstag und Sonntag wird viel geboten.

Auch in Sachen Verpflegung sind wir gut vorbereitet und freuen uns mit euch mit einem Glas Bier (Spall oder Distel) auf unsere Umbauarbeiten anzustoßen.