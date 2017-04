Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat im Februar beschlossen, am Dienstag, 2. Mai 2017, eine Einwohnerversammlung durchzuführen. Diese findet um 18 Uhr in der Zehntscheuer statt. In den Vorjahren hieß diese Art von Veranstaltung noch „Bürgerversammlung“. Seit der Novelle der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg spricht der Gesetzestext aber nun ausdrücklich von „Einwohnerversammlung“.