Hello my Name is… blickt auf jene verborgene, kreative Arbeit, die zwar nicht direkt auf der Bühne stattfindet, aber dennoch unverzichtbar für eine gute Inszenierung ist.

Die Ausstellung erzählt dabei nicht nur von einigen Berufen des Theaters, sondern auch von den einzigartigen Menschen dahinter, ihren Geschichten und ihrer Motivation.