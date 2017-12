Eisschwimmen in der Altmühl

× Erweitern (c) Joerg Behrendt Eisschwimmen

Die Herrieder Aquathleten e.V. haben sich am 15. Mai 2008 im Landgasthof Birkel in Lammelbach als Verein gegründet und dem Bayerischen Landes-Sportverband und Bayerischen Leichtathletikverband angeschlossen.

Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des Ausdauersports in seinen Sparten. Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in der Durchführung von Sportveranstaltungen, Teilnahme an Ausdauersportveranstaltungen, Trainingsdurchführung, Trainingslagern, Jugendarbeit, geselligen Veranstaltungen.

Der Verein hat derzeit über 440 Mitglieder. Der Name "Aquathleten" setzt sich zusammen aus aqua (lat. für Wasser) und Athlet (griech. für Wettkämpfer).

Traditionell werfen sich am Neujahrstag mutige Männer und Frauen in die 2-3 Grad kalte Altmühl. Das Neujahrsschwimmen stellt den spektakulären Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen im neuen Jahr in Herrieden dar.