Vernissage: Ekrem Yalcindag (*1964 in Gölbasi, Türkei) hat an der Dokuz Eyül Universität in Izmir Kunst studiert und war Meisterschüler von Adam Genc.

1994 übersiedelte er nach Deutschland und studierte an der Städelschule in Frankfurt am Main bei Hermann Nitsch und Thomas Bayrle. 1999 wurde er Meisterschüler von Hermann Nitsch. Hier entwickelte er seine Bildsprache. Im Frankfurter Palmengarten studierte er Blütenformen, abstrahierte sie und nutzte die Umrisse als Grundstruktur für den Farbauftrag. Die Arbeiten Ekrem Yalcindags oszillieren auf sehr hintergründige Weise zwischen den kunsthistorischen Traditionslinien von Minimal- und Op-Art sowie dem Orientalischen Ornament mit seinen vielschichtigen Abfolgen elementarer Muster. Trotz des Verzichtes auf zentrale Motive, leugnen die Abstraktionsleistungen Yalcindags den Bezug zum Gegenstand der wirklichen Welt niemals gänzlich.