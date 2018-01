El Ritmo Latino

Lust auf lateinamerikanische Rhythmen? Ob als Zuhörer oder noch besser als Mitspieler – ihr seid an diesem Abend in der coolen Location am Europaplatz genau richtig! Antonio Cuadros De Béjar & „Latin Affairs“ präsentieren die ganze Palette des Latin Jazz und New Latin und garantieren satten Latin-Groove, AfroCuban und Brasilianisches, Rhythmen die in ganz Lateinamerika und im Jazz zu finden sind. Mit Antonio Cuadros (git), Branko Arnsek (b), Thorsten Sauer (perc) und Daniel Messina (dr).