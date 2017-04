Elara & Eternal Engine

Seit 2012 treffen bei der Psychedelic/ Stoner Rock- Formation [ELARA] hypnotische Töne auf ausgereiftes Songwriting und emotionaler Gesang auf textliche Tiefe. Die Alben „Sun won’t rise“und „Follow the waters", sowie die EP "The trio tapes" sind über die bandeigene Facebook- Seite erhältlich. [ELARA] nehmen deutschlandweit Auftritte wahr, über die von der Regionalpresse berichtet wird und leben nach der Philosophie, dass kein Weg zu weit sein kann. Bei [ELARA] ist Musik keine schnelle Konsumware, sondern der Ausdruck eines Lebensgefühls, den die drei Schwäbisch Haller hingebungsvoll zelebrieren.ETERNATL ENGINE sind ein 2012 gegründetes Zwei- Mann- Projekt aus dem Landkreis Karlsruhe und spielen eine Mischung aus Stoner, Doom und Psychedelic Rock. Genre- typische Riffs treffen auf atmosphärische Jams mit einem Schuss 70s Prog – und Space Rock. Knarzende 70s Bass- Synths und Octaver- geschwängerte Gitarren nehmen den Zuhörer mit auf eine Reise durch dsytopische und düster psychodelische Songs, deren Groove sich sofort in die Nackenmuskulatur ätzt. Man stelle sich etwas in der Art „Electric Wizard covern Waters- Ära Pink Floyd“ vor.

