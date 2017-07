Electrogravity mit Gayle San

Gayle San ist immer wieder gerne bei uns zu Gast und im September beehrt sie Electrogravity ein weiteres Mal. Seit den letzten gemeinsamen Sessions bei Electrogravity sind mittlerweile ein paar Monate ins Land gegangen und so wird es wieder Zeit im Kollektiv die Nacht zu rocken. Serviert wird Techno pur - trocken, nicht lieblich, aber aromatisch im Abgang. So jung kommen wir nicht noch mal zusammen! Das gilt natürlich für Euch alle. Also schmeiß Dich in die Feierkluft, kommt in die Halle und lass uns zusammen abfeiern.