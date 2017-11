Electronic​ ​Biscuits​ ​meets​ ​Attic

Somata (Live /Attic /Stuttgart) Brünemann & Hehner (Electronic Biscuits) Mark M (Salon Rosi / Humpty Rec.) -

Zu​ ​ihrem​ ​Date​ ​am​ ​ersten​ ​Freitag​ ​im​ ​Monat​ ​haben​ ​sich​ ​Oli​ ​Brünemann​ ​und​ ​Mark​ ​M​ ​dieses​ ​Mal ein​ ​ganz​ ​besonderes​ ​Live-Schmankerl​ ​eingeladen:​ ​Das​ ​Stuttgarter​ ​Duo​ ​Somata​ ​besucht​ ​die beiden​ ​in​ ​den​ ​heiligen​ ​Hallen​ ​des​ ​Climax​ ​Institutes’.​ ​Die Jungs feierten beim diesjährigen Deep Castle Festival ihr Debüt – und das gleich mit einem Live-Set. Das Musiker-Doppel stammt aus dem Dunstkreis der Stuttgarter Kollegen von Attic, die unter anderem auch für das berüchtigte Lila Festival verantwortlich waren und mit denen sie neben einer tiefen und langjährigen Freundschaft die Begeisterung für elektronische Musik verbindet. Außerdem steht an diesem Abend Climax-Urgestein Stefan Hehner wieder mit an an den Plattentellern und komplettiert somit das „Electronic Biscuits“ Trio Infernale! Von Chicago bis Detroit, von Deep House bis Peak Time Techno und wieder zurück, servieren die drei Haudegen elektronische Leckerbissen mit der nötigen Portion Seele und dem richtigen Gespür für den Tanzflur. Also Tanzschuhe einpacken und ab in die Calwer Straße!