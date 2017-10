Electronic Biscuits meets Kupferberg

Kupferberg

Auch im November gibt’s am ersten Freitag im Monat elektronische Leckerbissen im Viervierteltakt aus der Electronic-Biscuits-Backstube. Wie gewohnt präsentieren Mark M und Oli Brünemann ihr umfangreiches Repertoire von Chicago bis Detroit, von Deep House bis Peak Time Techno und wieder zurück, gepaart mit einer großen Portion Seele und dem richtigen Gespür für die Tanzfläche! Außerdem freuen sich die Gastgeber an diesem Abend auf das DJ-Team Kupferberg, das sein Debüt in den heiligen Hallen des Climax Institutes geben wird. Das junge Stuttgarter Kollektiv steht seit 2016 zusammen hinter verschiedenen Turntables der Republik und schießt Liebe aus den Klangkanonen. Mit ihrem mitreißenden Sound konnten sich die beiden schon eine große und stetig wachsende Fanbase im Stuttgarter Nachtleben erspielen und nicht nur die Electronic-Biscuits-Macher überzeugen. Also: Tanzschuhe einpacken und ab in die Calwer Straße!