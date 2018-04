Electronic Biscuits presents Niki’s Birthday Bash

× Erweitern climax

Auch im Wonnemonat Mai steht der erste Freitag im Monat im Climax wie gewohnt im Zeichen der Electronic Biscuits. Dieses Mal wird der Geburtstag von Electronic-Biscuits-Liebling Niki gefeiert!

Neben den Gastgebern Mark M und Brünemann & Hehner kommt die Stuttgarter DJ-Legende Martin Rapp zu Besuch und gibt ein musikalisches Geburtstagsständchen zum Besten. Seit nunmehr mehr als 25 Jahren ist Martin als DJ aktiv: Stationen als Resident des legendären Splash und Zenit in Stuttgart (und dem unvergessenen härtesten Afterhour-Schuppen im Stomp – the Club), vier Jahre Headliner des „Train to Love“ zur Loveparade, Radiomoderator und Plattendealer sowie nationale und internationale Gigs in Venues wie dem DC10 auf Ibiza sind in den Neunzigern und um die Jahrtausendwende in seiner Vita zu lesen. Nach einer Kreativpause ist Martin wieder aktiv und mischt nun hauptsächlich die Gay-Community mit seinen progressiven Vorwärts-Sets auf. Seit 2007 ist er Resident der Stuttgarter Gay-Veranstaltung „Ero*gen“ und war die letzten Jahre auch fester Bestandteil des Stuttgarter CSDs, wo er sowohl auf dem Hauptevents, als auch auf dem Schillerplatz oder den Wagen glänzen konnte. Regelmässige Auftritte gibt’s auch in der Gayröhre und die Partynacht des Stuttgarter Bärentreffen wird ebenfalls seit Jahren von Martin musikalisch gestaltet. Außerdem durfte er auch schon mehrfach auf der Kölner „COCKPIT“ spielen und einem internationalen Publikum sein Können zeigen. Seit Mitte 2009 trifft man Martin auf der äußerst populären „Selection“-Partyreihe an, die in Stuttgart und Zürich stattfindet, war zuletzt 2017 Teil der regelmäßigen „Memory of OZ“ in Stuttgart und konnte nicht nur 2010 als Headliner auf der „Beef“ in Frankfurt sowie der „Sonar Wave“ in Köln punkten, sondern war zwischen 2010 und 2014 auch regelmäßiger Gast bei der „UC – Under Construction“ in Frankfurt. Seit 2010 gehört Martin mittlerweile zu den Residents der Lovepop“ im Lehmann und außerdem zur Stammbesetzung der Romantica. Musikalisch gehen seine Vibes in Richtung Techhouse, Techno und Trance sowie Progressive House – erlaubt ist, was gefällt! Der Bartträger bringt gerne die Einflüsse aus großen Metropolen des Nachtlebens in sein Set mit ein und bezeichnet seinen Style schlicht als „Feel-Good“-Music. Das können die Gastgeber Mark M sowie Brünemann & Hehner, die wie gewohnt für das musikalische Davor und Danach zuständig sind, nur unterschreiben. Happy Birthday, Niki!

www.soundcloud.com/martin-rapp

www.soundcloud.com/electronicbiscuits

www.fb.com/electronicbiscuits